شاهد.. مسلحون يحاولون اختطاف طفلًا

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، فيديو يوثق محاولة اختطاف أحد الاشخاص.





وقال محمود عادل، الطفل الذي تعرض لمحاولة الاختطاف، خلال مداخلة هاتفية بنفس البرنامج، إن الهدف من محاولة اختطافه هي طلب الفدية، معقبًا: "واحد نزل من العربية معاه آلي وحاول إدخالي العربية بالإجبار، ولكني تمكنت من الهرب".



