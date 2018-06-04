شاهد.. مسلحون يحاولون اختطاف طفلًا
الإثنين 04/يونيو/2018 - 10:48 م
كساب أحمد
عرض الإعلامي وائل الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، فيديو يوثق محاولة اختطاف أحد الاشخاص.
وقال محمود عادل، الطفل الذي تعرض لمحاولة الاختطاف، خلال مداخلة هاتفية بنفس البرنامج، إن الهدف من محاولة اختطافه هي طلب الفدية، معقبًا: "واحد نزل من العربية معاه آلي وحاول إدخالي العربية بالإجبار، ولكني تمكنت من الهرب".
وتابع أن الشرطة قامت بالقبض على الثلاثة الذين حاولوا اختطافه، معقبًا: "الكاميرات هي التي تسببت في القبض عليهم"، لافتًا إلى أن الخاطفيين كانوا على علم بخط سيره، وكانوا منتظرين وصوله.