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أحمد موسى: عدوان إسرائيلي على الضفة الغربية وغزة قريبًا

الإثنين 04/يونيو/2018 - 10:47 م
أحمد موسى: عدوان إسرائيلي على الضفة الغربية وغزة قريبًا
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
توقع الإعلامي أحمد موسى، أن يحدث عدوان إسرائيلي على الضفة الغربية وغزة لتهجير الفلسطينيين للأردن، مشيرا إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن أكد أن بلاده تواجه ظرف اقتصادي وإقليمي غير متوقع، وأن هناك احتمالية لدخول الأردن للمجهول في ظل تحديات صعبة.
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