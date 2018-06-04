أحمد موسى: عدوان إسرائيلي على الضفة الغربية وغزة قريبًا

توقع الإعلامي أحمد موسى، أن يحدث عدوان إسرائيلي على الضفة الغربية وغزة لتهجير الفلسطينيين للأردن، مشيرا إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل.



