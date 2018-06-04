تعرف على تاريخ منتخب مصر في المونديال

اقتربت نهائيات كأس العالم من انطلاقتها بالعاصمة الروسية موسكو، في الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل.

ويشارك المنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، في النهائيات بعد غياب دام لأكثر من 28 عامًا بعد احتلاله صدارة المجموعة الخامسة خلال التصفيات الإفريقية.

وشارك المنتخب الوطني، في مناسبتين من قبل وكانتا بإيطاليا عامي 1934 و1990.

ويرصد "الفجر الرياضي " تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في كأس العالم من خلال التقرير الآتي:

لعب المنتخب الوطني في كأس العالم 4 مباريات على مدار تاريخه لم يحقق الفوز في أي مباراة، بينما تعادل مباراتين وتلقي الهزيمة في مثلهما، أحرز 3 أهداف، بينما تلقي 6 أهداف في شباكه.

1- "إيطاليا 34"

لعب المنتخب الوطني في التصفيات تحت قيادة الإسكتلندي جيمس ماكاراي ضمن مجموعة تضم كلًا من "تركيا، وفلسطين" حيث نجح المنتخب في الصعود بعد الفوز على المنتخب الفلسطيني، وانسحاب المنتخب التركي.

وخاض المنتخب الوطني، مباراة واحدة في المونديال أمام المجر وتلقى هزيمة بنتيجة 4-2، وسجل الهدفين عبدالرحمن فوزي.

2-" إيطاليا 90"

نجح المنتخب الوطني، في العودة للمحفل الدولي بعد غياب دام 56 عامًا بعد تحقيق الفوز على الجزائر، في المباراة الختامية بهدف دون رد.

ولعب المنتخب الوطني، ضمن مجموعة تضم كلًا من "هولندا، وإيرلندا، وإنجلترا".

ليحقق المنتخب الوطني التعادل مع هولندا بنتيجة 1-1 حيث أحرز هدف الفراعنة مجدي عبدالغني، وتعادل أمام أيرلندا في اللقاء الثاني، قبل أن يتلقى هزيمة أمام إنجلترا بهدف دون رد، ليخرج من منافسات الدور الأول.