علاء عابد: جماعة الإخوان الإرهابية ليس لديها ولاء للهوية المصرية

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن اختلاف الدولة مع جماعة الإخوان المسلمين ليس اختلافًا سياسيًا ولا اقتصاديًا فقط كما يتم ترويج هذا الأمر عبر المنافذ الإعلامية التابعة للجماعة، مُوضحًا أن اختلافنا مع الجماعة اختلاف على قضية وطن ونحن نتحدث عن جماعة ليس لديها ولاء للهوية المصرية بأي شكل من الأشكال.





وأضاف عابد، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن النظام الحاكم في مصر لم يقوم بإجراء أي مصالحة مع الإخوان، مُؤكدًا أن طرح مبادرة للتصالح مع الإخوان بمثابة تصالح مع الإرهاب وهذا لم ولن يحدث، مُشيرًا إلى أنه غير معقول أن نرد بتضحيات قوات الجيش والشرطة فى مصر بأرواحهم فى مقابل استقرار الوطن وحماية أراضيه بمبادرة للتصالح مع الإخوان، مُذكرًا أنه لا يوجد دولة بالعالم تصنف جماعة كجماعة إرهابية ثم تقبل مبادرات للتصالح معها.



