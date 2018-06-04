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علاء عابد: جماعة الإخوان الإرهابية ليس لديها ولاء للهوية المصرية

الإثنين 04/يونيو/2018 - 09:56 م
علاء عابد: جماعة الإخوان الإرهابية ليس لديها ولاء للهوية المصرية
علاء عابد
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إسلام شعراوي
 
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن اختلاف الدولة مع جماعة الإخوان المسلمين ليس اختلافًا سياسيًا ولا اقتصاديًا فقط كما يتم ترويج هذا الأمر عبر المنافذ الإعلامية التابعة للجماعة، مُوضحًا أن اختلافنا مع الجماعة اختلاف على قضية وطن ونحن نتحدث عن جماعة ليس لديها ولاء للهوية المصرية بأي شكل من الأشكال.

وأضاف عابد، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن النظام الحاكم في مصر لم يقوم بإجراء أي مصالحة مع الإخوان، مُؤكدًا أن طرح مبادرة للتصالح مع الإخوان بمثابة تصالح مع الإرهاب وهذا لم ولن يحدث، مُشيرًا إلى أنه غير معقول أن نرد بتضحيات قوات الجيش والشرطة فى مصر بأرواحهم فى مقابل استقرار الوطن وحماية أراضيه بمبادرة للتصالح مع الإخوان، مُذكرًا أنه لا يوجد دولة بالعالم تصنف جماعة كجماعة إرهابية ثم تقبل مبادرات للتصالح معها.

كما أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن من يدعو للمصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية ينقلب على ثورة 30 يونيو ويهدر دم الشهداء الذين دفعوا أرواحهم فداء للبلد من أبناء الجيش والشرطة والمواطنين، مُشيرًا إلى أنه لا تفاوض مع جماعة تستمد أفكارها وإستراتيجيتها من مناهج متطرفة وإرهابية.
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