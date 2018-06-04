محمد هنيدي يكشف سر جديد عن "مارد"

قال الفنان محمد هنيدى، إن شخصية "مارد وشوشنى" ستعود مرة أخرى، متسائلا: "وهو ينفع مارد يرجع من غير صديق العمر شلبى".





وقال هنيدي فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر "تويتر": "وهو ينفع مارد يرجع من غير صديق العمر شلبى سلوفان أكبر مخوفاتى فى العالم".





وبعدما أعلن النجم محمد هنيدى عن عودة شخصية "مارد وشوشنى" التى جسدها فى دوبلاج فيلم الإنيميشن "شركة المرعبين المحدودة" قريبًا جدًا، دشن عدد من المغردين العرب هاشتاج "مارد راجع" وتوالت التغريدات من كافة أنحاء الوطن العربي عبر الهاشتاج، وتذكر بعض الكلمات التى كانت داخل شخصية مارد وشوشنى، ومن أبرز هذه العبارات "صباح الخير يا روز يا صفايح القواقع البحرية.. يلا حارب التسوس المخوفاتى بيبان من سنانه".











