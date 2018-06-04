رئيس لجنة الفتوى بالأزهر: التواضع أفضل عبادة للمؤمنين



وتابع عامر، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الإثنين، أن التواضع هو انكسار القلب لله والاستسلام للحق، مضيفا أن للتواضع جانب آخر وهو معاملة الناس بلين وشفقة دون تعالي.



وأضاف رئيس لجنة الفتوى، أن الكبر عكس التواضع، مؤكدًا أنه من كان في قلبه كبر فلن يدخل الجنة، مشيرا إلى أن النبي كان أكثر الناس تواضعًا، موضحاً أنه صل الله عليه وسلم كان يشارك أصحابه في العمل بل ويختار أصعبها لنفسه من باب التواضع، لافتا إلى أن الكبر من أمراض القلوب والشعور بالنقص.



قال الشيخ سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن أفضل عبادة للمؤمنين هى التواضع، مستكملًا أنه خُلق سامي حث عليه الإسلام.