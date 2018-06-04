الأمين العام للناتو: نتبع استراتيجية مزدوجة تجاه روسيا

أكد الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أن حلف شمال الأطلسي لا يسعى إلى عزل روسيا، لكنه يتبع استراتيجية مزدوجة تجاهها تتمثل بممارسة الترهيب والترغيب بشكل متزامن.





وقال ستولتنبيرغ، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الجبل الأسود، ميلو جوكانوفيتش، عقب محادثات بينهما اليوم الاثنين في بروكسل: "بحثنا اليوم موضوع روسيا، وتوصلنا إلى توافق مفاده أن استراتيجيتنا للردع والحوار صحيحة، وأرحب في هذا السياق باجتماع مجلس روسيا-الناتو، الذي انعقد الأسبوع الماضي".





وشدد ستولتنبيرغ على أن الحوار بين روسيا والناتو "له أهمية بالغة لا سيما خلال زيادة العلاقات توترا".





وأشار الأمين العام للناتو إلى أنه وجوكانوفيتش يدعمان النهج المزدوج إزاء روسيا، موضحا: "هذا يعني أن علينا أن نكون أقوياء وموحدين وصارمين، وينبغي أن نرد على محاولات روسيا لانتهاك القواعد الدولية".





وتابع: "ولكن روسيا لا تزال مع ذلك جارة لنا، وهي لن تذهب إلى أي مكان، إننا لا ننوي عزلها بل نسعى إلى تحسين العلاقات معها".





من جهته، ثمن جوكانوفيتش قبول الناتو عضوية بلاده، وقال: "إن الجبل الأسود ستبقى ملتزمة بالقيم الأوروبية الأطلسية، وستواصل السعي إلى هدفها المتمثل بالعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي".





ولفت إلى "وجود بعض التوترات في المشهد العالمي، وأن أوروبا تواجه مشاكل أكثر مما كانت عليه قبل عشر سنوات".





واعتبر أن موقف الجبل الأسود بشأن العلاقات مع روسيا "واضح جدا"، مشيرا إلى أن "العقوبات ضد روسيا للأسف ضرورية لضمان تحقيق الاستقرار".



