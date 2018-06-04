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"دفاع البرلمان": التصالح مع الإخوان يخالف القانون الذي صنف الجماعة كمنظمة إرهابية

الإثنين 04/يونيو/2018 - 09:50 م
دفاع البرلمان: التصالح مع الإخوان يخالف القانون الذي صنف الجماعة كمنظمة إرهابية
اللواء كمال عامر
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إسلام شعراوي
 
قال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن النظام الحالي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لم ولن يقوم بتلبية أي دعوات تستهدف المصالحة بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين، مُشيرًا إلى أن التصالح مع الإخوان يخالف نص القانون المصري الذي صنف الإخوان كمنظمة إرهابية.

وأضاف عامر، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن جماعة الإخوان الإرهابية انكشف وجهها الحقيقي أمام كافة جموع الشعب المصري بسياستها الهدامة التي كانت تستهدف النيل من استقرار الوطن بالتحالف مع مُعادي الدولة لاستهداف المصريين وخاصة حيال القوات الأمنية باغتيال أفراد القوات المسلحة وكذلك جهاز الشرطة، مُؤكدًا أن الدعوات التي يتم إطلاقها من بين حين لآخر من مناصريهم بشأن دعوات المصالحة ما هي إلا لأغراض خبيثة بعودة الجماعة للحياة السياسية في مصر من بوابة المصالحة.

كما أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الشعب المصري لم يقبل بالمصالحة مع أي طرف تورط يده في إراقة أبناء الدولة، متسائلا ًهل هناك دولة تتصالح مع الإرهاب وتتحدث عن أن تسكن بين ضلوعها جماعة إرهاب كل فترة تقتل وتخرب وتخطط للفساد والإفساد.
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