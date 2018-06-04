جمال مُحسن: محافظة مأرب ظٌلمت خلال الفترة الماضية (فيديو)

قال الدكتور جمال محسن رئيس تحرير موقع "اليمن العربي"، إن محافظة مأرب ظٌلمت خلال الفترة الماضية وكانت تنهب ثروتها كالعديد من المحافظات الجنوبية كحضر موت وعدن وكثير من المحافظات.





وأضاف محسن، خلال برنامج "اليوم الثامن" على قناة "الغد المشرق"، خلال الدقيقة 44، أن وجود مطار هى حقيقة سيحقق نقلة نوعية، مترحمًا على الشيخ زايد الذي حاول أن يعيد مجد مأرب، لآن مأرب أصل العروبة.



