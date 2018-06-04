الاتحاد الأوروبي يعاقب جوارديولا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قراره الرسمي بشأن إيقاف، الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

ذكرت صحيفة الديلي ميل الإنجليزية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قرر توقيع عقوبة على جوارديولا مدرب مانشستر ستي بالإيقاف لمدة مباراتين بعد طرده في لقاء ليفربول بربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

واشارت الصحيفة إلي أن جوارديولا، اعترض على الحكم الإسباني ماتيو لاهوز، بعد رفضه احتساب هدف الألماني ليروي ساني، بجانب اعتراضه على احتساب ركلة جزاء ضد ليفربول بعد لمس الكرة ليد ميلنر لاعب وسط ليفربول.

كما تم معاقبة نادي ليفربول الإنجليزي بدفع مبلغ 29 ألف يورو، بعد هجوم الجماهير على حافلة نادي مانشستر سيتي قبل إنطلاقة المباراة وإشعال الألعاب النارية في لقاء السيتي وروما بنصف نهائي البطولة.