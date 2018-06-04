الغندور: دفاع الأهلي سيعاني بعد المونديال بسبب عروض سعد سمير وقلة الطموح

قال خالد الغندور نجم نادي الزمالك الأسبق، إن محمد نجيب مدافع النادي الأهلي لديه خبرات إفريقية كبيرة، وسوف يكون مفيدا للنادي الأهلي في القائمة الإفريقية.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الأهلي لا يزال يبحث عن التعاقد مع رامي صبري مدافع نادي إنبي، بسبب تلقي سعد الدين سمير أكثر من عرض احتراف، بالإضافة إلى حداثة عمر محمود الجزار المدافع الشاب".

واستطرد قائلا: "الأهلي يعاني في خط الدفاع، وسيعاني في الفترة المقبلة، بسبب كبر سن أحمد فتحي الظهير الأيمن الذي بات يبلغ من العمر 34 عاما، وبعد كأس العالم يقل الطموح بشكل كبير، ولكن هناك بعض اللاعبين يبقى لديهم الطموح قائما ومنهم فتحي وكذلك عميد لاعبي العالم أحمد حسن".