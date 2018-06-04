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نجم الزمالك يفجر مفاجأة مدوية عن جون أنطوي وأتشيمبونج

الإثنين 04/يونيو/2018 - 09:32 م
نجم الزمالك يفجر مفاجأة مدوية عن جون أنطوي وأتشيمبونج
جون انطوي وأشيمبونج
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الفجر الرياضي
 

قال خالد الغندور نجم نادي الزمالك الأسبق، إن الأهلي والزمالك لا بد أن يتوجها إلى أندية شمال إفريقيا، خاصة المغرب الذي يضم لاعبين على أعلى مستوى.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "فرق شمال إفريقيا أفضل بكثير في المهارة والتكتيك من اللاعب الإفريقي الذي يأتي إلى مصر لبداية مشواره الكروي، على الرغم من أنه يكون مسنن".

 

واستطرد قائلا: "تاريخ ميلاد جون أنطوي في جواز سفره هو 1992، ولكنه في الحقيقة مواليد عام 1985 أو 1986، أتشيمبونج لاعب الزمالك نفس الأمر عمره في جواز السفر مخالف تماما لعمره الطبيعي، وهذا حدث من قبل مع تاريبو وست لاعب منتخب نيجيريا ونادي انتر ميلان الإيطالي".

 

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