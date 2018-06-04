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وزير الدفاع القطري: لن نشارك في أي عمل عسكري ضد إيران

الإثنين 04/يونيو/2018 - 09:36 م
وزير الدفاع القطري: لن نشارك في أي عمل عسكري ضد إيران
خالد بن محمد العطية
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جهاد جمال
 
أكد خالد بن محمد العطية وزير الدفاع القطري، خلال مؤتمر دولي للأمن في سنغافورة، أن قطر لن تشارك في أي عمل عسكري ضد إيران.

وتابع بن محمد، أن إيران هى القضية التي يتعاملون معها جميعًا في الوقت الحالي، مضيفًا: "لا يمكن أن تلام قطر وحدها، لا يمكننا تغيير جغرافيتنا، مستكملًا نحن جيران ونتشارك سويًا أكبر حقل غاز في العالم"، مضيفًا: "لسنا من مشجعي الحرب". 

تصريح وزير الدفاع القطري يوضح ترابط العلاقات بين الدوحة وطهران، فبحسب وزير المالية القطري علي الشريف العمادي، قطر تستورد من إيران "مواد البناء، والمواد الغذائية"، كما تم تخصيص موانئ إيرانية لتبادل الاقتصاد مع قطر، كما سمحت قطر بدخول الإيرانيين إلى أراضيها دون تأشيرة، كما تقدم المال والسلاح للميلشيات الإيرانية في اليمن. 

وكان المحامي الخاص بالرئيس اليمني على عبدالله صالح، كشف في حوار مع "الوطن"، السعودية تهريب قطر لسلاح إيران للحوثيين.
المزيد عن: قطر عمل عسكري ضد إيران خالد بن محمد العطية إيران
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