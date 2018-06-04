"ميدو": قد أعود لتدريب الزمالك في عهد مرتضى منصور مرة أخرى (فيديو)

كشف الكابتن أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك السابق، حقيقة عودته لتدريب نادي الزمالك في عهد المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي.





وقال "ميدو"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الإثنين: "قد أعاود تدريب نادي الزمالك في ولايته، منقدرش نعرف إيه إللي ممكن يحصل".





وأوضح أن علاقته بالمستشار مرتضى منصور جيدة الآن، متابعًا: "مرتضى منصور يفضل التعامل مع شخصية مثلي عن شخصية أخرى غير صريحة، وأنا زيه".