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نجوم المستقبل لم يطلب أتشيمبونج من الزمالك

الإثنين 04/يونيو/2018 - 09:31 م
نجوم المستقبل لم يطلب أتشيمبونج من الزمالك
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الفجر الرياضي
 

أوضح كريم حسن شحاتة مدير الكرة بنادي نجوم المستقبل حقيقة طلب ناديه التعاقد مع مهاجم الزمالك أتشميبونج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .


وقال كريم خلال برنامجه " كورة كل يوم" الذي يقدمه عبر شاشة " الأولى": " أنا مدير الكرة بنادي نجوم المستقبل والمسؤول عن الفاكسات التي يتم إرسالها بشأن التعاقدات ولم نطلب التعاقد مع أتشيمبونج ولا صحة لهذا الخبر".

يذكر أن نجوم المستقبل يستعد للمشاركة بالدوري الممتاز الموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخه.

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