علقة "ساخنة" من مصطفى شعبان لـ أيتن عامر في الحلقة 18 من "أيوب"

بمجرد علم مصطفى شعبان "أيوب" بما فعلته شقيقته "سماح" يذهب إلى منزل عمته ويأخذها لتعيش معه فى شقته، ويلقن "أيوب" شقيقته "سماح" علقة ساخنة ويحتجزها داخل الشقة بعدما سرقت سيارة وأموال "منصور"، وعرضت نفسها للمشكلات، ونظرا لكل ما فعلته فى حقه بالماضى فى الحلقة الـ18 من مسلسل "أيوب"، الذى يعرض على قنوات الحياة.





مسلسل "أيوب" بطولة مصطفى شعبان وأيتن عامر وهنا الزاهد ومحمد دياب وميرهان حسين ومحمد لطفى، ومحمد على رزق، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج أحمد صالح.