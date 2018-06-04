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تعرف على نصيحة "ميدو" إلى محمد صلاح عن وجهته المقبلة (فيديو)

الإثنين 04/يونيو/2018 - 09:28 م
تعرف على نصيحة ميدو إلى محمد صلاح عن وجهته المقبلة (فيديو)
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أمنية فوزي
 
قال الكابتن أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك السابق، إنه إذا كان مديرًا فنيًا للمنتخب لاستبعد اللاعب أحمد حسن كوكا، وضم عمرو مرعي.

وأضاف "ميدو"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الإثنين، أنه إذا كان محل محمد صلاح لانتقل إلى ريال مدريد، معقبًا: "الإنجليز صعبين في الكرة، ونفسي أشوف صلاح في الريال".

يُذاع الموسم الثاني من برنامج "شيخ الحارة"، الساعة 6:50 مساءً، على فضائية "القاهرة والناس"، طوال شهر رمضان الكريم.

المزيد عن: محمد صلاح حسام ميدو أخبار مصر أحمد ميدو
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