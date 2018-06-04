إبراز قوة الصداقة بين مصطفى فهمي وياسر علي ماهر في "مليكة"

أـبرز الفنانين مصطفى فهمي وياسر علي ماهر شكل الصداقة العميقة التي تتواجد بينهما، من خلال مساعدة بعضهما البعض دون انتظار أسباب لذلك في مسلسل "مليكة"، حيث ظهرت معالم الصداقة بينهما منذ أولى حلقات المسلسل بجانب شراكتهما العملية، أو قرابتهما العائلية.





وأدى اثنان أدوارهما بحرفية متقنة، حيث اتفقا على أنهما سيتحدثان حول المطالب التى يقوم بطلبها باهر من أكرم ولكن بعد أن يسيطر الهدوء على حياتهم من جديد، بالرغم من المشاكل التى من الممكن أن يتعرض لها "أكرم" بسبب وجود سيدة بدون أوراق أو جواز سفر على متن السفينة التابعة لها.









يذكر أن مسلسل "مليكة" من بطولة دينا الشربينى، رامز أمير، مصطفى فهمى، عمر السعيد، أحمد العوضى، ندى بسيونى، صفاء الطوخى، دانا حمدان، إيمان الزيدى، آية سماحة، لمياء كرم، ياسر على ماهر، وقصة أحمد طاهر ياسين وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج شريف إسماعيل وإشراف أحمد نادر جلال.