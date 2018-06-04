عاجل.. إعلامي رياضي: انتظروا مذبحة كروية في الأهلي والزمالك

قال خالد الغندور نجم نادي الزمالك الأسبق، إنه مؤيد جدا لقائمة الـ 25 لاعبا التي يرغب اتحاد الكرة في تطبيقها الموسم المقبل، مشددا على رفضه تطبيقها فجأة، حيث يرى أنه لابد أن يمنح فرصة للأندية لترتيب أمورها.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "سيكون هناك مذبحة كروية في الأهلي والزمالك بسبب تلك القائمة في الموسم الجديد، رئيس الزمالك أكد أنه لن يترك أي لاعب يرحل مجانا، ولكن في الواقع سوف يرحل بعض اللاعبين مجانا بسبب ظروف القائمة".

وواصل: "لا يمكن إجبار أي لاعب على الخروج على سبيل الإعارة، ولكن لابد أن يكون هنا توافق بين اللاعب والنادي، وهذا سوف يتسبب في الرحيل المجاني لبعض اللاعبين".

وأردف: "الاهلي والزمالك متعاقدان على الورق مع ما يقرب من 40 أو 50 لاعبا، وكان كل نادي يعير أي عدد من اللاعبين للاندية الأخرى، ولكن مع قائمة الـ 25 لن يكون هناك أماكن شاغرة في الأندية الأخرى لضم رديف القطبين".