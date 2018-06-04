نقيب الصحفيين: 40 جنيها كانت تكفيني "أكل ومواصلات" وأنا متدرب بالأهرام (فيديو)

قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن مؤسسة الأهرام هي قلب وعقل الصحافة والإعلام في مصر والعالم العربي، لافتَا إلى أنه التحق بجريدة الأهرام وهو طالب بالصف الثاني في كلية الإعلام كمتدرب.





وأضاف "سلامة" خلال حواره ببرنامج " المواجهة"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أنه تدرب في البداية في قسم التحقيقات، وقام بإنشاء تحقيق وهو متدرب عن مرور 50 عامًا عن إنشاء مجمع اللغة العربية، معقبًا: "رئيس القسم قالي لو لقيت التحقيق اتنشر تعالى، ولو متنشرش ما تجيش".



