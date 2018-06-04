الأهلي يتمسك ببقاء أحمد ياسر ريان

تمسك محمد يوسف، المدرب العام للأهلي، بعدم التفريط في أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق، ذلك بعد طلب اللاعب بالبحث عن فرصة احتراف خارج مصر للحصول على فرصة للمشاركة.

وقرر يوسف الإبقاء على المهاجم وقيده في قائمة الفريق تحت السن، حتى لا يُشكّل أي مشكلة للجهاز الفني في قائمة الـ25.

ويخوض اللاعب الشاب مباراتين وديتين مع المنتخب الأولمبى في الجزائر، في إطار استعداد المنتخب لأولمبياد طوكيو 2020.