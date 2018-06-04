مسلسل طايع الحلقة 19 التاسعة عشر
الإثنين 04/يونيو/2018 - 08:23 م
مسلسل طايع الحلقة 19 التاسعة عشر.
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "طايع" الحلقة 20 العشرون كاملة HD على اليوتيوب.
تدور الأحداث حول الشاب الصعيدي (طايع) خريج كلية الطب، وله رأيه الخاص في قضية الثأر، لكن تقع له عدد من المشاكل، ومنها تورطه في تهريب الآثار، وخاصة أن أعز أصدقائه ضابط شرطة.
"طايع" بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، سهير المرشدي، سلوى محمد علي.
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