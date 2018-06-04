مفاوضات النجم الساحلي مع البدري تقترب من الفشل

يبدو إن مفاوضات حسام البدري، المدير الفنى السابق للنادي الأهلي، مع الترجي التونسي من أجل تولي القيادة الفنية للفريق أصبحت مهددة بالفشل.

يرغب البدري في الحصول على 75 ألف دولار للموافقة على عرض النجم، لكن إدارة الفريق التونسي تعتبره مبالغًا في مطالبه المادية.

في حين؛ وافقت إدارة النجم على استقدام البدري جهاز فني مصري وهم؛ أحمد أيوب، وطارق سليمان، ولكن المطالب المادية للبدري قد تمنع مهمة توليه تدريب الأحمر.