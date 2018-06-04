ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مفاوضات النجم الساحلي مع البدري تقترب من الفشل

الإثنين 04/يونيو/2018 - 08:21 م
مفاوضات النجم الساحلي مع البدري تقترب من الفشل
طباعة
الفجر الرياضي
 

 

يبدو إن مفاوضات حسام البدري، المدير الفنى السابق للنادي الأهلي، مع الترجي التونسي من أجل تولي القيادة الفنية للفريق أصبحت مهددة بالفشل.

 

يرغب البدري في الحصول على 75 ألف دولار للموافقة على عرض النجم، لكن إدارة الفريق التونسي تعتبره مبالغًا في مطالبه المادية.

 

في حين؛ وافقت إدارة النجم على استقدام البدري جهاز فني مصري وهم؛ أحمد أيوب، وطارق سليمان، ولكن المطالب المادية للبدري قد تمنع مهمة توليه تدريب الأحمر.

المزيد عن: كورة رياضة حسام البدري النجم الساحلي البدري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
20:00
-
سلوفاكيا - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
20:00
-
تشيلي - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
هولندا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/4/2018 8:30:00 PM