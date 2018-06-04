ميدو: تلقيت عروضًا للتدريب في الدوري الفرنسي.. "وحلمي أكون أول مدرب عربي في أوروبا"

قال الكابتن أحمد حسام ميدو، لاعب كرة قدم سابق، إنه نجله يلعب في نادي دجلة، وإن مشوار الزمالك صعب عليه وعلى أي طفل صغير، لافتًا إلى أنه لاعب متميز.





وأضاف "ميدو"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الإثنين، أنه تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي للتدريب، وتلقى أيضًا عرضًا من الدوري الفرنسي.



