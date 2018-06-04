موقع خليجي: قطر اختلقت أزمة اختراق وكالتها للتغطية على حديث "تميم" عن العلاقات مع إيران



عرض موقع "مداد نيوز" الخليجي تقريرًا متلفزًا تحت اسم "قطر عام من الأكاذيب.. وما خفي كان أعظم"، وتضمن التقرير أن فضائية "الجزيرة" نشرت حلقة عن أكذوبة اختراق وكالة الفضاء القطرية، وأحتوت الحلقة عن تناقضات فجة، فبعد أن تحدثت قطر على أنها قبضت على المخترقين في تركيا، تحدثت بأن المخترقين في السعودية ولم يتم القبض عليهم.



وتابع التقرير أن قطر سابقًا اتهمت الإمارات بأنها تقف وراء الإختراق المزعوم، والآن تتهم السعودية بالوقوف ورائه، مضيفًا أن قطر أختلقت أكذوبة اختراق الوكالة لأنها أرادت التغطية عن حديث الأمير تميم بن حمد على العلاقات القطرية الإيرانية.



وأشار التقرير أن الحقيقة أن فكرة اختراق وكالة الأنباء القطرية ملفقة للتغطية على بث خطاب الأمير تميم بن حمد لجنوده بالخطأ، ولذلك رئيس الوكالة القطرية قابع في السجن عقابَا له على بث الخطاب.

