موجوروزا تعبر لربع نهائي رولان جاروس

تأهلت الإسبانية جاربين موجوروزا إلى دور الثمانية لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس دون عناء عقب انسحاب منافستها الأوكرانية ليسيا تسورنكو بعد شوطين فقط من المباراة اليوم الإثنين.

وكانت موجوروزا المصنفة الثالثة، الساعية للقبها الثاني في باريس بعد نسخة 2016، متقدمة 2-صفر عندما انسحبت تسورنكو للإصابة.

وستلتقي اللاعبة الإسبانية مع ماريا شارابوفا الفائزة باللقب مرتين لحجز مكان في قبل النهائي عقب انسحاب سيرينا وليامز منافسة شارابوفا قبل بداية مباراتهما.