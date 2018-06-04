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مسلسل عوالم خفية الحلقة 19 التاسعة عشر

الإثنين 04/يونيو/2018 - 08:11 م
مسلسل عوالم خفية الحلقة 19 التاسعة عشر
عوالم خفية
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الفجر الفني
 
مسلسل عوالم خفية الحلقة 19 التاسعة عشر.

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "عوالم خفية" الحلقة 19 التاسعة عشر كاملة HD على اليوتيوب.

تدور الأحداث حول كاتب صحفي وروائي شهير، يرتبط بعائلته جدًا ويحب قضاء وقت كبير معهم، تقع في يد هذا الكاتب عدد من الوثائق الهامة والتي ترتبط بخيانة وفساد لعدد من المسؤولين في الدولة، مما يدفعه لنشر هذه الوثائق وهو ما يدخله في أزمات ومشاكل كبيرة، قد تعرض حياته وحياة أسرته للخطر.

"عوالم خفية" بطولة عادل إمام، صلاح عبدالله، فتحي عبدالوهاب، بشرى.
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