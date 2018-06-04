485 برجا يحلمون بعداد كهرباء بـ"بنها".. والكهرباء تركتهم للممارسة



وقال الدكتور محمد عبدالهادي بهنسي أسشاري طب الأسنان من سكان المنطقه، إن أغلب السكان تقدموا لشركه الكهرباء لتوصيل عدادات منذ سنوات وقاموا بتسديد الرسوم المطلوبه إلا أن العدادات لم يتم تركيبها ويضطر السكان الي توصيل الكهرباء بالممارسه ولكن شرطه الكهرباء تمنعهم من تشغيل مكيفات.



واضاف الدكتور عبدالمحسن البدوي، من سكان المنطقة، أن كل سكان الأبراج لديهم أطفال في مختلف المراحل الدراسيه والكهرباء ضروري جدا في حياتهم ولكن الشركه وعدتنا بدراسه حل للأزمه منذ سنوات دون نتيجة.



وأضاف سيد عبدالجواد تاج، من سكان المنطقة، أن الأبراج أصبحت مكتظة بالسكان والمحلات التجارية ولا بد للشركه أيجاد حل لعداد الكهرباء حتي يحاسب كل مستهلك علي قدر قيمه أستهلاكه الفعلي دون زيادة.



وأشار المهندس مصطفي عبدالرحمن مدير شركه كهرباء القليوبية، إلى أن المشكلة بمحافظة القليوبية، تتمثل في تدبير قطعة أرض لإقامة لوحة توزيع عليها لخدمه المنطقه لأنه لو تم توصيل المنطقة على شبكة كهرباء المدينة سيحدث خلل نتيجة زيادة الأحمال.

يراود سكان 485 برجًا بمنطقة الفلل بعد كوبري الفحص بمدينة بنها الحلم بعداد كهرباء،حيث تم بناء الأبراج بعد 25 يناير 2011 وتم توصيل عدادات مياه وصرف صحي إلا أن شركة الكهرباء بالقليوبية، رفضت توصيل عدادات كهرباء لهم ويقوم أغلب السكان بتوصيل الكهرباء بالممارسه عن طريق مباحث الكهرباء أو يلجأ البعض إلى سرقة التيار.