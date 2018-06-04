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كوبر يرفض ضم 3 لاعبين إضافيين لقائمة المونديال

الإثنين 04/يونيو/2018 - 08:10 م
كوبر يرفض ضم 3 لاعبين إضافيين لقائمة المونديال
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الفجر الرياضي
 

 

رفض المدير الفني لمنتخب مصر،الأرجنتينى هيكتور كوبر، فكرة ضم 3 لاعبين إضافيين لقائمة الفراعنة المسافرة لكأس العالم 2018 بروسيا.

 

قرر كوبر أن يكتفي بقائمة الـ23 لاعبًا التى أعلنها، بعد إن كان يدرس ضم 3 لاعبين تحسبًا لإصابة أي عنصر من عناصر القائمة النهائية.

 

وأعلن هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر القائمة النهائية بـ 23 لاعبًا، ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم في الفترة من 14  يونيه حتى 15 يوليو.

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