"أزهري" يوضح حكم وكفارة الجماع بنهار رمضان

تساءلت متصلة تُدعى روان، من الجيزة، إنها حدث بينها وبين زوجها جماع وناموا واستيقظوا بعد آذان الفجر فهل صيامهم صحيح، وحدث الجماع مرة أخرى بنهار رمضان فما حكم ذلك؟





وعقب الشيخ أحمد المالكي، أحمد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره مع فضائية "الحياة"، اليوم الإثنين، أنه طالما حدث الجماع أثناء الليل قبل آذان الفجر، ولم يغتسلوا وأذن للفجر فالصيام صحيح.



