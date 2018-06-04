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"أزهري" يوضح حكم وكفارة الجماع بنهار رمضان

الإثنين 04/يونيو/2018 - 08:09 م
أزهري يوضح حكم وكفارة الجماع بنهار رمضان
الشيخ أحمد المالكي
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رقية جمال
 
تساءلت متصلة تُدعى روان، من الجيزة، إنها حدث بينها وبين زوجها جماع وناموا واستيقظوا بعد آذان الفجر فهل صيامهم صحيح، وحدث الجماع مرة أخرى بنهار رمضان فما حكم ذلك؟

وعقب الشيخ أحمد المالكي، أحمد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره مع فضائية "الحياة"، اليوم الإثنين، أنه طالما حدث الجماع أثناء الليل قبل آذان الفجر، ولم يغتسلوا وأذن للفجر فالصيام صحيح.

ونوه، إلى أنه حال حدوث الجماع بنهار رمضان، وكانت الزوجه مكره فعلى الزوج القضاء والكفارة، بإطعام ستين مسكين أو صيام شهرين متتابعين، بينما حال كان الجماع بنهار رمضان برضا الزوجه فالكفارة والقضاء على الإثنين معًا.
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