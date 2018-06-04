ميدو يكشف أسرار جديدة حول الفيديو المُسرب له مع مجدي عبدالغني (فيديو)

كشف الكابتن أحمد حسام ميدو، لاعب كرة قدم سابق، أسرار جديدة حول الفيديو المُسرب له مع مجدي عبدالغني عن مباراة مصر البرتغال، قائلًا: "اتظلمنا، كنا رجالة مع بعض قاعدين بنتكلم ونهزر".





وأوضح "ميدو"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الإثنين، أن أحد المسئولين عن شارة البث خارج مصر سرب الفيديو ولكن أمسكوا به، وأن القناة كانت هي المقصودة من هذه الواقعة.



