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ميدو يكشف أسرار جديدة حول الفيديو المُسرب له مع مجدي عبدالغني (فيديو)

الإثنين 04/يونيو/2018 - 08:06 م
ميدو يكشف أسرار جديدة حول الفيديو المُسرب له مع مجدي عبدالغني (فيديو)
ميدو
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أمنية فوزي
 
كشف الكابتن أحمد حسام ميدو، لاعب كرة قدم سابق، أسرار جديدة حول الفيديو المُسرب له مع مجدي عبدالغني عن مباراة مصر البرتغال، قائلًا: "اتظلمنا، كنا رجالة مع بعض قاعدين بنتكلم ونهزر".

وأوضح "ميدو"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الإثنين، أن أحد المسئولين عن شارة البث خارج مصر سرب الفيديو ولكن أمسكوا به، وأن القناة كانت هي المقصودة من هذه الواقعة.

وأكد أن هذه الواقعة كانت خيانة للأمانة، وأنهم تعرفوا على صاحب الواقعة ولكن لا يستطيعوا الإفصاح عنه.
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