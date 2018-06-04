بنزيما يعلق على هدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا

أصر مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما على أن هدفه ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا كان بسبب العمل الشاق وليس الحظ.

وقال بنزيما في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: "لم يكن هدفي في كييف مسألة حظ، لا أؤمن بالحظ. إنها مسألة أن تعمل بجد. صحيح أنه كان هدفاً سهلاً، لكن يجب أن تكون في المكان المناسب للاستفادة من هذه المواقف".