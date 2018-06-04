محافظ قنا: المجمع الصناعي سيوفر 100 فرصة عمل للفتيات

قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إن مشروع المجمع الصناعي للمرأة والشباب بمنطقة المعنا والمتمثلة في ورشة لإنتاج الكليم وأخرى للنحاس بتكلفة مالية وصلت إلى 3 ملايين و500 ألف جنيه ساهمت في توفير 100 فرصة عمل للفتيات بقنا.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ وأعضاء برنامج التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر والبنك الدولي برئاسة الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضرية بالبنك الدولي والدكتور محمد أزهري خبير التنافسية بالبنك الدولي بتفقد مشروع المجمع الصناعي للمرأة والشباب بمنطقة المعنا بمدينة قنا وأعمال التجهيزات بالمرحلة الثانية والتي ستشمل مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة.





وأضاف أنه سيتم أنشاء حضانة للأطفال ووحدة صحية ومعرض لمنتجات الورش من المشغولات اليدوية والحرفية داخل المجمع، ومن جانبهم اثني أعضاء برنامج التنمية المحلية علي منتجات الورش وجودتها.