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توتنهام يقترب من التعاقد مع شاكيري

الإثنين 04/يونيو/2018 - 07:59 م
توتنهام يقترب من التعاقد مع شاكيري
شاكيري
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أحمد عصام
 

اقترب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، من التعاقد مع اللاعب التركي شيردان شاكيري لاعب نادي ستوك سيتي، والمحترف بين صفوفه الدولي المصري رمضان صبحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "التايمز"، إلى أن توتنهام أقرب من ساوثهامبتون للحصول على خدمات شاكيري، بسبب رغبة اللاعب في الانضمام للفريق اللندني.

 

وأبدي ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام رغبته في ضم اللاعب التركي، من أجل تدعيم الشق الهجومي للفريق بجانب الثلاثي "اريكسن - ديلي آلي - هاري كين".

 

المزيد عن: شاكيري ستوك سيتي رياضة توتنهام الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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