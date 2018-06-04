وكيل أمين يونس يؤكد انتقاله لنابولي

قال وكيل نجم آياكس أمين يونس بأن مستقبل الدولي الألماني يكمن في نابولي.





وكان الجناح البالغ من العمر 24 عاماً على وشك الانتقال إلى نابولي في يناير الماضي لكن سلسلة من الأحداث الغريبة شهدت بقاءه في أياكس ثم خرج من حسابات الفريق. شارك يونس الموسم الماضي في 13 مباراة فقط في الدوري الهولندي وسجل مرة واحدة وصنع هدفين.





في مقابلة أجراها نيكولا إينوسنتين وكيل يونس مع موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي كشف فيها أن مستقبل الجناح يكمن في نابولي وأنه لن ينتقل إلى جنوة. وقال نيكولا للموقع الإيطالي : "أكشف بشكل قاطع أن يونس لن يذهب إلى جنوى، لم يكن لدي أي اتصال مع شركة ليجوريا في هذا الصدد".





وأضاف : "كل هذه شائعات زائفة وقد قرأتها في الصحف قبل بضعة أسابيع، لذلك اتصلت بجريفون لمعرفة ما إذا كانت نواياهم حقيقية، لكن قيل لي إنها ليست كذلك".





واختتم نيكولا تصريحاته قائلاً : "سيكون يونس في نابولي ومستقبله يكمن هناك".



