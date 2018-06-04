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مسلسل اختفاء الحلقة 19 التاسعة عشر

الإثنين 04/يونيو/2018 - 07:58 م
مسلسل اختفاء الحلقة 19 التاسعة عشر
اختفاء
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الفجر الفني
 
مسلسل اختفاء الحلقة 19 التاسعة عشر.

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "اختفاء" الحلقة 19 التاسعة عشر كاملة HD على اليوتيوب، بطولة نيللي كريم، محمد ممدوح، بسمة، هشام سليم.

تدور الأحداث حول دكتورة جامعية في روسيا، وتعيش مع زوجها هناك، لكن فجأة وبدون مقدمات يختفي زوجها، لتبدأ رحلة البحث عنه، ويصل بها الأمر للعودة إلى مصر في إطار رحلة بحثها، لكن هذه الرحلة تفاجئها بالكثير من الأمور التي لم تكن على علم بها.
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