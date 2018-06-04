فيورينتينا يستهدف التعاقد مع شعراوي







وتحرص إدارة الفيولا على تعزيز خط هجومي الفريق قبل بداية الموسم المقبل حيث وقع اختيارها على نجم ميلان وموناكو السابق كإضافة مثالية لفريقها.

ذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي نقلاً عن آخر التقارير الواردة من صحيفة كورييري ديلو سبورت والتي تتخذ من روما مقراً لها بأن فيورنتينا حدد ستيفان الشعراوي نجم روما كهدف محتمل له في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.