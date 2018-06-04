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أسير فلسطيني يفقد بصره بسبب الإهمال في سجون الاحتلال

الإثنين 04/يونيو/2018 - 06:52 م
أسير فلسطيني يفقد بصره بسبب الإهمال في سجون الاحتلال
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الفجر
 
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الإثنين، إن الأسير القاصر حسان التميمي 17 عاماً، من رام الله، لا يزال في وضع صحي خطير في مستشفى شعار تصيدك الإسرائيلي، وأنه فقد بصره بسبب الإهمال الذي تعرض فيالسجن منذ اعتقاله في 7 أبريل(نيسان) 2018.

وأضافت الهيئة، أن الأسير التميمي يعاني من ارتفاع في بروتينات الدم ويحتاج علاجاً يومياً وطعاماً خاصاً، الأمر الذي لم توفره إدارة وأطباء السجن في عوفر حيث كان معتقلاً. كما نقلت "روسيا اليوم"

وطالب رئيس الهيئة عيسى قراقع المؤسسات الدولية بالتحرك للتحقيق في هذه الجريمة والكثير من الجرائم الطبية الذي يذهب ضحيتها الأسرى في ظل انتهاج سياسة متعمدة تجاه المرضى، تحرمهمم من الفحوصات الطبية والعلاج.  

وأشار إلى الأسير رجائي عبد القادر  من رام الله  الذي نُقل من سجن النقب إلى سجن ايشل ليكون قريباً من مستشفى سوروكا ليبدأ العلاج الكيماوي بعد اكتشاف إصابته بسرطان المثانه، وهو المحكوم 45 شهراً، والذي تبقى على استكمال عقوبته عام واحد.

وقال قراقع، الأسير رجائي ضحية جديدة لسياسة سلطات سجون الاحتلال، محذراً من سقوط شهداء في صفوف المعتقلين بسبب هذه السياسة الإسرائيلية الخطيرة.

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