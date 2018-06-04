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مسلسل السهام المارقة الحلقة 19 التاسعة عشر

الإثنين 04/يونيو/2018 - 06:50 م
مسلسل السهام المارقة الحلقة 19 التاسعة عشر
السهام المارقة
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الفجر الفني
 

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "السهام المارقة"  الحلقة 19 التاسعة عشر كاملة HD على اليوتيوب، بطولة شريف سلامة، شيري عادل، هاني عادل، عائشة بن أحمد.

ويتناول المسلسل مجموعة من القضايا الساخنة، الخاصة بالمجتمع العربي، وخاصًة المجتمع المصري، والتي من أهمها مشكلة الإرهاب، وكيف يتم مناقشة هذه القضية.
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