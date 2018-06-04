مدرب لشبونة مرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

دخل خورخي خيسوس المدير الفني لفريق سبورتينج لشبونة البرتغالي، ضمن حسابات إدارة نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد معه خلفاً لرحيل الفرنسي زين الدين زيدان.





ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن إدارة نادي ريال مدريد بدأت البحث عن التعاقد مع مدرب جديد لخلافة زيدان في الجهاز الفني للفريق الملكي.





واشارت الصحيفة، إلي أن خورخي خيسوس المدير الفني لفريق لشبونة، برز اسمه كمرشح مفاجئ لتدريب فريق ريال مدريد في الموسم المقبل.





وأكدت الصحيفة على أن ريال مدريد رصد العديد من المدربين للتعاقد معهم أبرزهم ساري المدير الفني السابق لريال مدريد، ويواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألأماني بجانب جوتي المدير الفني لفريق لاماسيا.