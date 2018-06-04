ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مدرب لشبونة مرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

الإثنين 04/يونيو/2018 - 06:51 م
مدرب لشبونة مرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد
طباعة
الفجر الرياضي
 

دخل خورخي خيسوس المدير الفني لفريق سبورتينج لشبونة البرتغالي، ضمن حسابات إدارة نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد معه خلفاً لرحيل الفرنسي زين الدين زيدان.


ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن إدارة نادي ريال مدريد بدأت البحث عن التعاقد مع مدرب جديد لخلافة زيدان في الجهاز الفني للفريق الملكي.


واشارت الصحيفة، إلي أن خورخي خيسوس المدير الفني لفريق لشبونة، برز اسمه كمرشح مفاجئ لتدريب فريق ريال مدريد في الموسم المقبل.


وأكدت الصحيفة على أن ريال مدريد رصد العديد من المدربين للتعاقد معهم أبرزهم ساري المدير الفني السابق لريال مدريد، ويواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألأماني بجانب جوتي المدير الفني لفريق لاماسيا.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
20:00
-
سلوفاكيا - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
20:00
-
تشيلي - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
هولندا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/4/2018 6:50:03 PM