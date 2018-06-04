ركين سعد تكشف لـ"الفجر الفني" موقفها من تقديم الأدوار الجريئة في السينما

قالت الفنانة الأردنية ركين سعد، إنها لا تزال في مرحلة الانتشار ومعرفة الجمهور بها في مصر، خاصة بعد نجاحها في تجسيد شخصية "مليكة" في مسلسل "واحة الغروب"، مؤكدة أنها تستمتع بالتمثيل وتجسيد الأدوار الغريبة عليها.





وأضافت "سعد" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنها سعيدة بمشاركتها في الماراثون الرمضاني الحالي، بدور "أميرة" في مسلسل "بالحجم العائلي"، مؤكدة أنها فضلت هذا الدور عن عروض عديدة قدمت لها.





وعن رأيها في تقديم أدوار "جريئة" في السينما، أكدت "سعد" أن الأمر يتعلق بطبيعة وأبعاد الشخصية التي تجسدها، وأنها لا يشغلها التفكير في الجرأة سواء في التصرفات أو الملابس، بقدر اهتمامها بفكرة الفيلم وتصنيفه إذا كان تجارياً أو "مهرجانات".