نوكيا تطلق 4 هواتف جديدة بالسوق المصري

أعلنت اليوم شركة HMD العالمية المطوّرة لأجهزة هواتف نوكيا، عن وصول الهواتف الذكية نوكيا 7 بلس(Nokia 7 plus) ونوكيا 6 الجديد (Nokia 6.1)ونوكيا 1(Nokia 1)ونوكيا 81104G(Nokia 8110 4G)للأسواق المصرية، وستكون الهواتف متوفرة لدى تجار التجزئة خلال الشهر الحالي. وقد كشفت العلامة خلال وقت سابق من هذا العام عن هذه الهواتف الذكية في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2018 في برشلونة. وتقدم الهواتف الذكية الجديدةالحرفيةالفائقة والثقهالمتوقعة في هواتف نوكيا، كما توفر تجارب أندرويد خالصة وذكية وآمنة مواكبة لآخر التحديثات.





من جانبه قال تامر الجمل، المدير العام لشركة HMD في مصر: "يسرنا أن نقدم إلى مصر أحدث اصدارات هواتف نوكيا الذكية، ونحن على ثقة بأنها ستسعد محبي هواتف نوكيا بصورة كبيرة. يعد هاتف نوكيا 7 بلس (Nokia 7 Plus) البطل الحقيقي في تشكيلة هواتفنا الذكية، فهو يقدم تصميم مذهل غير مسبوق وقدرات تصوير مبتكرة ومتفوقة للغاية. كما يعبر هاتف نوكيا6 الجديد (Nokia 6.1)عن قيمنا الجوهرية التي تتمثل في تقديم هواتف عالية الجودة تلبي احتياجات الحياة اليومية. وتقدم هواتفنوكيا الذكية الجديدة تجارب أندرويد ون Android Oneالنقية والآمنة ومواكبة لآخر التحديثات المقدمة من جوجلGoogle.وأخيرا، هاتف نوكيا 1 الذكي الجديد مجهز بنظام اندرويد اوريو Android Oreo™ (نسخة جو)(Go edition) لتعطي مستخدمي الهاتف قدرة أسرع علي الاستفادة من التكنولوجيا ومساحة الذاكرة".