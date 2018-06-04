الحلقة 21 الحادية والعشرون من مسلسل خفة يد بطولة بيومي فؤاد
الإثنين 04/يونيو/2018 - 06:38 م
الفجر الفني
الحلقة 21 الحادية والعشرون من مسلسل خفة يد بطولة بيومي فؤاد.
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "خفة يد" الحلقة 21 الحادية والعشرون كاملة HD، بطولة بيومي فؤاد، أيتن عامر، محمد ثروت، محمد سلام.
وتدور القصة في إطار كوميدي، حول أحد ضباط الشرطة (بيومي فؤاد)، والذي يتولى مهمة المطاردة والقبض على محتالين.
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