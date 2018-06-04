ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الحلقة 21 الحادية والعشرون من مسلسل خفة يد بطولة بيومي فؤاد

الإثنين 04/يونيو/2018 - 06:38 م
الحلقة 21 الحادية والعشرون من مسلسل خفة يد بطولة بيومي فؤاد
خفة يد
طباعة
الفجر الفني
 
الحلقة 21 الحادية والعشرون من مسلسل خفة يد بطولة بيومي فؤاد.

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "خفة يد"  الحلقة 21 الحادية والعشرون كاملة HD، بطولة بيومي فؤاد، أيتن عامر، محمد ثروت، محمد سلام.

وتدور القصة في إطار كوميدي، حول أحد ضباط الشرطة (بيومي فؤاد)، والذي يتولى مهمة المطاردة والقبض على محتالين.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خفة يد بيومي فؤاد بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
20:00
-
سلوفاكيا - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
20:00
-
تشيلي - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
هولندا - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/4/2018 6:50:03 PM