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متحدث الرئاسة ينشر كواليس أداء "السيسي" اليمين الدستورية (فيديو)

الإثنين 04/يونيو/2018 - 06:36 م
متحدث الرئاسة ينشر كواليس أداء السيسي اليمين الدستورية (فيديو)
أرشيفية
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نشر السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، مقطع فيديو لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية لفترة رئاسة جديدة يوم السبت ٢ يونيو ٢٠١٨.

وحدد الدستور المصري في المادة 144 التي نصت على "يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى فاز على منافسه، المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بالانتخابات الرئاسية 2018 والتي أجريت تحت إشراف قضائى كامل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فى 2 أبريل الماضى فوز الرئيس السيسى بولاية رئاسية ثانية بنسبة 97.08% من الأصوات الصحيحة.


 
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