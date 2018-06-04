مسلسل خفة يد الحلقة 21 الحادية والعشرون
الإثنين 04/يونيو/2018 - 06:35 م
الفجر الفني
مسلسل خفة يد الحلقة 21 الحادية والعشرون.
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "خفة يد" الحلقة 21 الحادية والعشرون كاملة HD، بطولة بيومي فؤاد، أيتن عامر، محمد ثروت، محمد سلام.
وتدور القصة في إطار كوميدي، حول أحد ضباط الشرطة (بيومي فؤاد)، والذي يتولى مهمة المطاردة والقبض على محتالين.
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