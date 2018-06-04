اتصالات مصر تنظم قوافل طبية لعلاج مرضى فيروس سي

قامت اتصالات مصر بتنظيم قوافل طبية للكشف وعلاج مرضى فيروس سي في عدة محافظات، حيث تكفلت الشركة بالكشف وعلاج آلاف من المرضى غير القادرين.

وزارت الشركة عدد من المستشفيات العامة حيث قامت بتجهيز 1000 فراش بمستلزماته كجزء من مساهمة الشركة في دعم منظومة الصحة وذلك بالتعاون مع جمعية بداية الاعمال الخيرية، ومؤخرًا قامت اتصالات مصر بتوزيع ما يقرب من 5 آلاف كرتونة مواد غذائية لشهر رمضان في محافظات القاهرة والصعيد منها سوهاج – قنا – أسيوط – المنيا، وتمكنت من توصيل كراتين رمضان الغذائية لأقصى مدن مصر في حلايب وشلاتين وشمال سيناء وذلك بالتعاون مع جمعية نور على نور.

وقال المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، إن المسؤولية المجتمعية تلعب دورًا أساسيًا في استراتيجيتنا التي تؤمن دائمًا بأن نجاحنا يتبع نجاح الأشخاص والمجتمعات التي نقوم بدعمها، لذلك نلتزم بمساعدة المجتمع في التطوير، وتحسين سبل العيش والطموحات المستقبلية، حيث تساهم مبادراتنا في الحفاظ على أمن و صحة المجتمع، وفتح المجال لاستكشاف آفاق جديدة..

وأكد خالد حجازي أن مشاركة اتصالات مصر في المسئولية المجتمعية واختيارها الدائم لملفات المشاركة يأتي بعد دراسة مستفيضة لاحتياجات المجتمع المصري، وأنها دائما تبحث عن القيمة الحقيقية التي تقدمها للمجتمع بخدمته بالشكل الذي يليق به، ورأت الشركة خلال الفترة الأخيرة أن ملف الصحة من أكثر الملفات التي تحتاج إلى دعم كبير ومساندة، مؤكدًا أن الشركة لن تدخر أي جهد في دعم المجتمع من ادنى المدن المصرية إلى أقصاها.

تجدر الإشارة إلى تحقيق اتصالات مصر سجل كبير من النجاحات في ملف المسئولية المجتمعية خلال سنوات تواجدها في السوق المصرية، ومن أبرز تلك الملفات مبادرة "الماء أصل الحياة" التي استهدفت توصيل المياه النقية للمنازل لما يزيد عن نصف مليون مستفيد في 17 محافظة، فضلًا عن رعاية العديد من الأنشطة المجتمعية.