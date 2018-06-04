مجلس المصري يتسبب في فشل صفقة "الجباس"

أكد مصدر مقرب من دودو الجباس، نجم ليرس البلجيكي السابق، أن اللاعب لم ينضم للمصري بسبب تماطل مسئولي مجلس الفريق البورسعيدي برئاسة سمير حلبية معه، بعد أن ابدى دودو رغبته في الانضمام إلى القلعة الخضراء، وإنهاء مشواره الكروي في بورسعيد.

وأضاف المصدر أن دودو الجباس تلقى عروض شفوية من مسئولي النادي المصري ولم تكن جدية.