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مجلس المصري يتسبب في فشل صفقة "الجباس"

الإثنين 04/يونيو/2018 - 06:33 م
مجلس المصري يتسبب في فشل صفقة الجباس
دودو الجباس
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نيرة الجابري
 

 

أكد مصدر مقرب من دودو الجباس، نجم ليرس البلجيكي السابق، أن اللاعب لم ينضم للمصري بسبب تماطل مسئولي مجلس الفريق البورسعيدي برئاسة سمير حلبية معه، بعد أن ابدى دودو رغبته في الانضمام إلى القلعة الخضراء، وإنهاء مشواره الكروي في بورسعيد.

 

وأضاف المصدر أن دودو الجباس تلقى عروض شفوية من مسئولي النادي المصري ولم تكن جدية.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن الجباس دخل في مفاوضات مع عدة أندية مثل وادي دجلة، وإنبي، وعرض من أحد الأندية خارج مصر، لكنه من المحتمل أن ينضم إلى وادي دجلة.

 

المزيد عن: مجلس المصري سمير حلبية رياضة دودو الجباس الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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