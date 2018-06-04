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لأول مرة.. فيديو نادر لعادل إمام من كواليس فيلم "المنسي"

الإثنين 04/يونيو/2018 - 06:34 م
لأول مرة.. فيديو نادر لعادل إمام من كواليس فيلم المنسي
كواليس فيلم "المنسي"
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شيماء عطية
 

تداول رواد السوشيال ميديا فيديو نادر من كواليس تصوير فيلم "المنسي" للزعيم عادل إمام، قام بتصويره المخرج جميل المغازي، قم بنشره عبر القناة الرسمية له على موقع "اليوتيوب"

 

وشهدت الكواليس روح من الحب والسعادة بين طاقم العمل، كما شهدت الكواليس قيام "الزعيم" بعمل التحضيرات على الشخصية التي كان يؤديها فى الفيلم.

 

"المنسي" إنتاج سنة 1993 بطولة عادل إمام ويسرا وكرم مطاوع ومحمد هنيدي وإخراج شريف عرفة وسيناريو وحيد حامد.

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