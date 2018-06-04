مسلسل خفة يد الحلقة 21 الحادية والعشرون كاملة HD على اليوتيوب.





يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "خفة يد" الحلقة 21 الحادية والعشرون كاملة HD ، بطولة بيومي فؤاد، أيتن عامر، محمد ثروت، محمد سلام.





وتدور القصة في إطار كوميدي، حول أحد ضباط الشرطة (بيومي فؤاد)، والذي يتولى مهمة المطاردة والقبض على محتالين.