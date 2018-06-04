والدة "زين" في قصر "هتلر".. أبرز تفاصيل الحلقة الـ19 من "نسر الصعيد" قبل عرضها

تعرض الحلقة الـ19 من مسلسل "نسر الصعيد" للنجم محمد رمضان، ضمن سباق دراما رمضان 2018، وتشهد الحلقة تصاعد الأحداث، ومن المقرر عرضها مساء الليلة على قناة دي إم سي، حيث تقوم "فيروز" بفتح الرسائل على هاتف زوجها "زين"، وتفاجأ بمحتوى الرسالة "إنت القاتل يا زين".





فيما يطلب "زياد" من مأمور السجن نقل "زين" بعيدا عن الصعيد، بحجة أنه يخشى عليه من ملاحقة هتلر وابنه، كما تحذر والدة "طه" ابنها من أن يقترب من بنات عمه، خاصة بعدما علمت أنه يلاحق "ليلى"، التي تحب شقيقه.





من جانبها تقوم النيابة باستدعاء هتلر للتحقيق معه، بعد اتهامه بتحريض أحد الأشخاص لقتل "زين"، فينكر كل التهم الموجهة إليه، و يطلب "أدهم" طليق "هند" أن تترك له حضانة ابنته مقابل مليون جنيه، وتوافق "هند" بعد حصولها على شيك بالمبلغ.





كما تذهب "صالحة" والدة "زين" لقصر "هتلر"، وتطلب منه الابتعاد عن زين، ويطلب منها في المقابل أن يبتعد "زين" عن ابنه، وإلا سينال "زين" "بئس المصير"، و تعترف زوجة "هتلر" لابنه بحبها له، إلا إنه يعنفها، ويهددها بالقتل في حال ما استمرت في ملاحقته، أو في محاولة التفريق بينه وبين والده، و تطلب "صفية" من "طه" أن يعطيها فرصة للتقرب منه.





تنتهي الحلقة بذهاب "فيروز" للطبيب، ويخبرها أن لديها موانع للحمل، بينما أكدت تحاليل زوجها أنه ليس لديه أي موانع للإنجاب.